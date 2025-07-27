Erzincan'da Otomobil Dereye Devrildi, 4 Kişi Yaralandı

Erzincan'da Otomobil Dereye Devrildi, 4 Kişi Yaralandı
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Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Erzincan'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Osman Ç'nin kullandığı 34 GGU 710 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Şaip köyü mevkisinde yoldan çıkarak dereye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Osman Ç. (70) ile araçtaki A.Ç. (45), M.Ç. (85) ve N.Ç. (19) ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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