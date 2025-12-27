Haberler

Erzincan'da otobüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Erzincan-Sivas kara yolunda bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Marmaris'ten Van'a giden L.A. idaresindeki 16 ABN 493 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, İran plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
