Haberler

Erzincan'da "okula saldırı olabileceği" yönünde paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da "okula saldırı olabileceği" yönünde sosyal medya paylaşımı yapan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından halkı korku ve paniğe sürükleyen ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmada, hesap sahibi N.E. ile suça sürüklenen çocuklar R.K. ve S.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı. N.E. adli kontrol şartı ile S.D. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körükleyen paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen, İstanbul'da 2, İzmir, Erzurum, Bursa ve Gaziantep'te birer olmak üzere toplam 6 hesap sahibiyle ilgili işlem başlatılması için bildirimde bulunuldu.

Yine çalışma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici, kamu düzenini tehdit edici ve kamu barışını bozmaya elverişli, dezenformasyon amaçlı, toplumda infial oluşturmaya yönelik" yapılan paylaşımların yayılmasını engellemek amacıyla toplam 70 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alınması sağlandı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

