Erzincan'da odunlukta çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü

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Erzincan'da müstakil bir evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi 57. Sokak'ta yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği müstakil bir evin odunluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince çevredeki evlere sirayet etmeden söndürülen yangında odunluk kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA