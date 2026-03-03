Haberler

Vaşak, avlanırken görüntülendi

Güncelleme:
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğa fotoğrafçısı Berfin Karataş, avlanırken bir vaşağın tavşan avladığını görüntüledi. Paylaşılan anlar kısa sürede dikkat çekti.

ERZİNCAN'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak avlanırken görüntülendi.

Refahiye ilçesi Kırkbulak köyünde doğa fotoğrafları çeken Berfin Karataş, avladığı tavşanı yiyen bir vaşak fark etti. Bir süre avının başında bekleyen vaşak, daha sonra ağzına aldığı tavşanla uzaklaştı. O anları kayıt altına alan Karataş'ın sanal medya hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede çok sayıda izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

