Erzincan'da Nehir Kıyısına Düşen İnek Kurtarıldı
Erzincan'da otlamak için bırakılan bir inek, Karasu Nehri'nin kıyısına düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışma ile ineği kurtararak sahibine teslim etti.
Erzincan'da nehir kıyısına düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Otlaması için merkeze bağlı Balıbey köyünde araziye bırakılan ineğin Karasu Nehri'nin kıyısına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin iş makinesi ve halat yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtardığı inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel