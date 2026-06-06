Haberler

Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Akşemsettin Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin bazı bölümleri kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da yangın çıkan müstakil evin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi.

Akşemsettin Mahallesi 658 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a 50 milyon Euro

Galatasaray'a 50 milyon Euro!
Ermenistan'da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı

Komşu ülke, seçime saatler kala karıştı! 6 aday gözaltına alındı
Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

Her yerde aranıyorlardı, Türkiye'de böyle yakalandılar
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

Hakan için çok konuşulacak sözler: Her konuda anlaşmıştık ama...
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme