Haberler

Erzincan'da motor kısmında sıkışan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Yeni Sanayi Sitesi'nde park halindeki araçtan kedi sesi geldiğini fark edenler durumu 112'ye bildirdi. İtfaiye, motor kısmında sıkışan kedi yavrusunu kurtardı; sağlık durumu iyi olan yavru yaşam alanına bırakıldı.

Erzincan'da aracın motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir araçtan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında sıkışan kedi yavrusunu dikkatli bir çalışmayla kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi yavrusu yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA
Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek

Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'a verdiği para inanılır gibi değil

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kontrolden çıkan içi servisi dükkana daldı! 10 yaralı

İşçi servisi dükkana daldı! Çok sayıda yaralı var
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Zelenskiy'den kritik Türkiye mesajı: Üçlü zirveye hazırız
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi

Tartışmalı yetişkin film yıldızı bebeğinin ismini bahis sitesine sattı
Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa'ya mektup yazdı

Katolik Kilisesi'ni sarsan skandal! 5 kadın Papa'ya mektup gönderdi
Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

Meşhur yaylada yeni gelişme! İlgi giderek artıyor