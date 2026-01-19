Erzincan'da yoğun kar nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle valilik, motokuryelerin trafiğe çıkışını saat 14.00'ten itibaren yasakladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan bu karar, ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.
