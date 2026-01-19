Haberler

Erzincan'da yoğun kar nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Güncelleme:
Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle valilik, motokuryelerin trafiğe çıkışını saat 14.00'ten itibaren yasakladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan bu karar, ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle saat 14.00'ten itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.

