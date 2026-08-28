Haberler

Erzincan'da mobilya atölyesinde yangın

Erzincan'da mobilya atölyesinde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ehlibeyt Caddesi'nde T.Y, C.Y. ve M.Y. kardeşlere ait imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan ve Üzümlü Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın, diğer iş yerlerine ve çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle imalathane kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı

600 metrelik uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve ağır yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bensu Soral, kedisini kaybetti

Bensu Soral'ın acı kaybı! 18 yıldır yanındaydı
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Görüntüler kutsal topraklardan! Kaçacak yer aradılar
Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı

Yaz mevsiminin bitmesine günler kala yola çıktılar
Enes Ünal vitesi 5'e taktı, takımına turu getirdi

Bu çocuğu kim durduracak? Milli takımımıza golcü gibi golcü!
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Paris'te mide bulandıran görüntü! Türk turist gördüklerine inanamadı

Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü