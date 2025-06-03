Erzincan'da Minibüs Kazası: 5 Yaralı

Erzincan'da Minibüs Kazası: 5 Yaralı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde, bir minibüsün yol kenarında çalışan karayolları ekiplerinin aracına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, minibüsün yol kenarında çalışma yapan karayolları ekiplerinin aracına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

B.E. (36) idaresindeki 28 YE 538 plakalı minibüs, ilçe merkezinde Karayolları Aşkale 12. Bölge Müdürlüğü 121. Şube Şefliğine bağlı M.D'nin (30) kullandığı 25 AP 180 plakalı araca, yolun sağ şeridinde çalışma yaptığı sırada arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki B.E. (42), M.Y. (21) ve E.E. (34) Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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