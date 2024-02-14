Erzincan'daki faciayla ilgili 4 kişi gözaltında! İhmali olanlar için hesap zamanı

Erzincan İliç'teki altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucunda 9 işçi için arama çalışmaları sürerken faciayla ilgili maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

MADEN SAHA SORUMLUSU DA DAHİL 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. 2010 yılından beri Anagold Madencilik firmasının faaliyet gösterdiği sahada yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. İşçilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

827 PERSONELLE ARAMA YAPILIYOR

Bölgede Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri ile ile birlikte birçok gönüllü yardım kuruluşu kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel, toprak kayması olan alanda görev yapıyor. 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle çalışmalar devam ediyor.