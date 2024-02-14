Üye Girişi
Haberler

Erzincan'daki faciayla ilgili 4 kişi gözaltında! İhmali olanlar için hesap zamanı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İliç'teki altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucunda 9 işçi için arama çalışmaları sürerken faciayla ilgili maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

MADEN SAHA SORUMLUSU DA DAHİL 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. 2010 yılından beri Anagold Madencilik firmasının faaliyet gösterdiği sahada yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. İşçilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

827 PERSONELLE ARAMA YAPILIYOR

Bölgede Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri ile ile birlikte birçok gönüllü yardım kuruluşu kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel, toprak kayması olan alanda görev yapıyor. 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle çalışmalar devam ediyor.

Haberler.com / İsmail Elal - Güncel

Erzincan Maden Güncel Haberler

1000

Yorumlar (20)

Alper Ersoy Kocman:

Hic bir sey degismez. Bu isler boyle gelmis, boyle gider. Kisa surede unutulur. Umudum yok.

147
0
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

bir iki işçi bir mühendise yıkarsınız olayı kapanır gider. Daha yukarılardan vakti ile ÇED raporunu verenlerden Kurumlardan Binalilerden hesap soracak mısınız

125
3
yanıtYanıtla
Tolga Tplg:

Hesap işine gelinçe 1923 den bugüne o kadar hesap var ki. Nerden başlayalım

yanıt6
yanıt74
Aykut Ender:

1923 un hesabini ozamanda büyük büyük annelerin soracakti yiğidim bedavadan konuşma bugünü hesabini versinler önce alt atabakadan degil ust tabakadan baslanmali hesap sormaya

yanıt32
yanıt4
anti mizantropist:

tolga bugün bunları rahatça yazmanı 1923 de yapılan reformlara borçlusun yoksa hala Osmanlıda ki gibi çarıkla gezecektin, Dolmabahçe sarayının hikayesi bir araştır ne demek .stediğimi anlarsın.

yanıt28
yanıt2
Aykut Ender:

1923 un hesabini ozamanda buyun annelerin soracakti yiğidim bedavadan konuşma

yanıt17
yanıt9
Yasin yasin:

Tolga Tplg Amacın ne 1905 den başlaman lazım fazla tutmayalım ayna karşısına otur başla sen

yanıt15
yanıt3
GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Yakında hepsi serbest kalır.

125
0
yanıtYanıtla
Hakan Celik:

ertesi gün serbest , depremdeki müteaahitleri gördük

96
0
yanıtYanıtla
Sıddık Kılıç:

Türkiye klasiği!!!!

69
1
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title