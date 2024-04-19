Erzincan'da maden faciasında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen liç kayması faciasında, Adnan Keklik'in cansız bedenine ulaşıldı. Faciada toprak altında kalan diğer işçilerin arama çalışmaları devam ediyor.
(ERZİNCAN) Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen liç kayması faciasında kimyasal içeren toprağın altında kalan işçilerden Adnan Keklik'in cansız bedenine ulaşıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta yaşanan faciada, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde siyanürlü toprağın kayması nedeniyle 9 işçi göçük altında kalmıştı. Arama çalışmalarının 66. gününde Çöpler köyünden Adnan Keklik'in cansız bedenine ulaşıldı.
Arama çalışmalaranın 53. gününde, 35 yaşındaki işçi Uğur Yıldız'ın cesedine ulaşılmıştı.
Toprak altında kalan 7 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.