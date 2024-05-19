Erzincan'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
Erzincan'da Ulalar Özgürlük Mahallesi'nde bir inek, kuyuya düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Erzincan'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Merkez Ulalar Özgürlük Mahallesi'nde bir inek, kuyuya düşerek mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye getirilen iş makinesi yardımıyla genişletilen kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.