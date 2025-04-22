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Erzincan'da Kurusıkı Silahıyla Sağlık Müdürlüğü'ne Giren Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da Kurusıkı Silahıyla Sağlık Müdürlüğü'ne Giren Zanlı Tutuklandı
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Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü'ne kurusıkı silahla giren A.D. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Erzincan'da dün İl Sağlık Müdürlüğü'ne kurusıkı silahla giren zanlı tutuklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne dün bir kadın çalışanla görüşmek için kurusıkı tabancayla giren ve ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan A.D'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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