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Erzincan'da Kurtlar Ağılda 15 Kuzuyu Telef Etti

Erzincan'da Kurtlar Ağılda 15 Kuzuyu Telef Etti
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde kurtların saldırdığı bir ağıldaki küçükbaş hayvanlardan 15'i telef oldu, 15'i yaralandı, 30'u kayboldu. Kaybolan hayvanların arama çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ağıla giren kurtlar, 15 kuzuyu telef etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Hacıbayram köyü merasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatih Kondu'ya ait ağılda bulunan küçükbaş hayvanlara kurtlar saldırdı.

Sürüdeki 15 küçükbaş hayvan telef olurken, 15'i yaralandı, 30'u ise kayboldu.

Telef olan hayvanlar, yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.

Kaybolan hayvanları arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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