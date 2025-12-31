Haberler

Erzincan'da Vali Aydoğdu başkanlığında "kış tedbirlerini değerlendirme" toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında kış tedbirlerini değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, kapalı köy yolları ve il genelindeki yol durumları gözden geçirildi. 290 araç ve 1800 personel görevlendirilerek asayiş ve trafik güvenliği sağlanacak.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında "kış tedbirlerini değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen toplantıda, il merkezinde yapılan çalışmalar, kapalı köy yolları, Erzincan'ı Sivas ve Gümüşhane'ye bağlayan yollardaki son durum görüşüldü.

Toplantıda ilgililere talimat veren Aydoğdu, kentte meteorolojiden alınan uyarılar doğrultusunda yoğun kar yağışı beklendiğine dikkati çekti.

Kentteki tüm birimlerin gerekli tedbirleri aldığını bildiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve belediye birimleriyle birlikte 290 araç ve 1800 personel görevlendirilmiştir. Acil Sağlık Hizmetleri 51 araç ve 85 personel, 112 Acil Çağrı Merkezi 27 personel, AFAD ve itfaiye ekipleri 26 araç ve 65 personel, Karayolları Şube Şefliği 95 araç ve 254 personel ile görevleri başında olacaklardır. Yoğun kar yağışı nedeniyle olası yolda kalmalara karşı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarımızda 1000 kişiyi misafir edecek şekilde planlama yapılmıştır."

Erzincan Belediyesi ile ilgili kurumların işbirliğinde içinde battaniye ve kumanya bulunan 750 çantanın hazır olduğunu belirten Aydoğdu, olası yolda kalma durumlarında 24 saat esasına göre vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
