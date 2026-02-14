Haberler

Sokak kedisi ile tilki, birlikte görüntülendi

Güncelleme:
Erzincan'da doğa gezisi sırasında bir sokak kedisi ile tilkinin birlikte dolaşması cep telefonuyla kaydedildi. Hayvanların insanlardan çekinmeden, uyum içinde hareket ettiği görüntüler dikkat çekti.

ERZİNCAN'da bir sokak kedisi ile tilkinin doğada birlikte dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hafta sonu doğa gezisi için Beytahtı bölgesine giden Kemal Arduç ve arkadaşları, arazide birlikte gezen bir kedi ile tilkiyi fark etti. İki hayvanı yan yana gören grup, şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Arduç, kedi ile tilkinin insanlardan kaçmadan, sakin bir şekilde birlikte dolaştığını belirtti. Görüntülerde, iki hayvanın zaman zaman birbirine yaklaşarak uyum içinde hareket ettiği görüldü.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
