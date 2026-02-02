Haberler

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde vatandaşlara "tulum döner" ikram edildi

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde vatandaşlara 'tulum döner' ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen tulum döner ikram etkinliğine katılarak ziyaretçilere eşsiz lezzetleri tanıttı ve kayak severleri kente davet etti.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde vatandaşlara "tulum döner" ikram edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Daha sonra kayak merkezinde düzenlenen "tulum döner" ikram etkinliğine katılan Aydoğdu ve Aygöl, ziyaretçilere döner tezgahında lavaş ekmek arası tulum peyniri ikram etti.

Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Erzincan'ın eşsiz lezzetlerinin tanıtımına her zaman destek verdiklerini belirtti.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin Erzincan'ın en önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Aydoğdu, tüm kayak ve doğaseverleri kente davet etti.

Aydoğdu ve Aygöl, daha sonra hafta sonunu kayak merkezinde geçiren ziyaretçilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
19 yaşındaki Efe Korkut Athletic Bilbao tarihine geçti

19 yaşında İspanyol devinin tarihine geçti
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...