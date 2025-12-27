Haberler

Karayolları ekipleri, geçitleri ulaşıma açık tutmak için çalışıyor

Güncelleme:
Erzincan'da etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerini açık tutmak için yoğun çalışmalara devam ediyor. Meteoroloji, kar yağışının süreceğini ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Sakaltutan ile Ahmediye geçitlerini açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Erzincan-Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki 2 bin 120 metre rakımlı Ahmediye Geçidi gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri, kara yollarındaki geçitleri ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler iş makineleriyle yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de bölgede denetimlerini sıklaştırdı. Kar yağışının yüksek kesimlerde devam edeceğini bildiren meteoroloji yetkilileri, özellikle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
