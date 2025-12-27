Haberler

Erzincan'da kar yağışı

Güncelleme:
Erzincan'da dün akşam ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksamalar yaşandı.

ERZİNCAN'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı, sabah saatlerinde Erzincan kent merkezinde de etkili oldu. Ağaçlar ve binaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
