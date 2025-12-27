Erzincan'da kar yağışı
Erzincan'da dün akşam ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı, sabah saatlerinde Erzincan kent merkezinde de etkili oldu. Ağaçlar ve binaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel