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Erzincan'da bir kuruma ait satış mağazasından yaklaşık 1 milyon 250 bin lira çaldıkları iddia edilen ve birinin ayakkabı deseninden yola çıkan polislerce gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kızılay Mahallesi Şehit Fırat Kılıç Sokak'taki iş yerinin yetkilisi, sabah iş yerine ait satış mağazasına geldiğinde günlük ciroların bulunduğu kasanın açılarak yaklaşık 1 milyon 250 bin liranın çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis incelemede, 2 şüphelinin Mimarsinan Mahallesi'nden olay yerine geldiğini ve anahtarla kapıyı açarak iş yerine girdiğini belirledi.

Zanlıların, girdikleri iş yerinde önce internet modeminin fişini çektiği, ardından şifresini girerek açtıkları kasadaki paraları iş yerine ait poşetlere doldurup kapıyı kilitleyerek ayrıldıkları tespit edildi.

- Hırsızlardan birinin daha önce aynı mağazada çalıştığı belirlendi

İş yeri ve çevresindeki yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yüzleri kapalı olan şüphelilerden birinin ayakkabı deseninden yola çıkarak bu kişileri yakalamak için 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler K.Ş. (39) ve B.Ş. (49) gözaltına alındı.

Bu kişilerden K.Ş'nin daha önce söz konusu iş yerinin hırsızlık yaptıkları mağazasında çalışırken başka bir birime görevlendirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA