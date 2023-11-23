Erzincan'da hafif ticari araç ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da hafif ticari araç ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı..

Kaza, bugün akşam saatlerinde Erzincan - Çağlayan karayolu Terzibaba Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yunus Tokar idaresinde ki 28 KA 858 plakalı hafif ticari araç ile İ.G. idaresinde ki 24 ABN 807 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle elektrik direğine çarparak durabilen hafif ticari araçta bulunan sürücü Yunus Tokar ile yolcu Asiye Tokar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araçta bulunan Fatma H. (54), Muhammed Ali T. (11), Berra Rahime T. ve Emine H. ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emine H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.