Haberler

Erzincan'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı

Erzincan'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan-Erzurum kara yolunun Tercan ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Erzincan'da yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yusuf B'nin kullandığı 35 BOR 259 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Erzurum kara yolunun Tercan ilçesi Körtünel mevkisinde yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Yusuf B. ile araçtaki İ.B. ve Z.B ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular Torreira'nın pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular Torreira'nın pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı

Erdoğan'dan ABD gündemine bomba gibi düşen FETÖ mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.