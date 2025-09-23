Erzincan'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı
Erzincan-Erzurum kara yolunun Tercan ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.
Yusuf B'nin kullandığı 35 BOR 259 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Erzurum kara yolunun Tercan ilçesi Körtünel mevkisinde yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yusuf B. ile araçtaki İ.B. ve Z.B ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel