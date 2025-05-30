Erzincan'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü

Erzincan'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü
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Erzincan'da vatandaşlar ve üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto yürüyüşü gerçekleştirerek, zulme dikkati çekti. Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak seslerini duyurdu.

Erzincan'da vatandaşlar ile üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde "Büyük Filistin Buluşması" programı kapsamda Cami-i Kebir önünde akşam namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar atarak, tekbirler eşliğinde Kızılay Meydanı'na kadar yürüdü.

Mehteran gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Gazze'de soykırımın 20 aydır devam ettiğini söyledi.

Kaya, hastanelerin, okulların, mescitlerin bombalandığını ve bu süre zarfında duyarlı insanların bu zulme sessiz kalmayarak meydanları doldurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vahşeti, soykırımı sürekli olarak konuşmak durumundayız. Bütün Gazze'yi moloz yığınına çevirdiler. 50 binden fazla kardeşimizi kadın, çocuk demeden katlettiler ama 20 aydır yok edeceklerini söyledikleri Hamas ayakta ve savaşıyor."

Gruptakilar daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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