Erzincan'da Firari Hükümlüler ve Şüpheliler Yakalandı

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan ifadeye yönelik aranması bulunan 18 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.