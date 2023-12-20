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Erzincan'da Evine Kurduğu İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı

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Erzincan'da evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda kenevir bitkileri, kenevir tohumu ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

ERZİNCAN'da evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi ile 85 gram kenevir tohumu ve iklimlendirme sistemi bulundu. 200x140x60 santimetrekare ebatlarında iklimlendirme sistemi ve yasa dışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemelerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Kenevir Tarım Suç Operasyon Hukuk Emlak Güncel Haberler

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