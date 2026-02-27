Haberler

Erzincan'da akıma kapılan işçi öldü

Kemaliye ilçesinde bir şantiyede çalışan 55 yaşındaki işçi, düşen elektrik kabloları nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Buğdaypınar köyü yakınlarındaki bir şantiyede çalışan işçi Orhan Ş. (55), şantiyede meydana gelen küçük çaplı heyelanın sürüklediği elektrik kabloları nedeniyle akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Orhan Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesi sonrası cenaze Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
