Erzincan'da düğün dönüşü kaza: 4 ölü, 10 yaralı (2)

DÜĞÜNDE DAVUL VE ZURNA ÇALMIŞLARErzincan'da Sakaltutan Geçidi'nde minibüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Mehmet (60) ile oğlu Erkan Kılıç'ın (37) düğünlerde davul ve zurna çaldıkları, İstanbul'daki düğünde de çalıştıkları belirtildi.