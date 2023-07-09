Erzincan'da düğün dönüşü kaza: 4 ölü, 10 yaralı (2)
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DÜĞÜNDE DAVUL VE ZURNA ÇALMIŞLARErzincan'da Sakaltutan Geçidi'nde minibüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Mehmet (60) ile oğlu Erkan Kılıç'ın (37) düğünlerde davul ve zurna çaldıkları, İstanbul'daki düğünde de çalıştıkları belirtildi.
DÜĞÜNDE DAVUL VE ZURNA ÇALMIŞLAR
Erzincan'da Sakaltutan Geçidi'nde minibüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Mehmet (60) ile oğlu Erkan Kılıç'ın (37) düğünlerde davul ve zurna çaldıkları, İstanbul'daki düğünde de çalıştıkları belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Güncel