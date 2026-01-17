Erzincan-Sivas kara yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan tünelleri civarına düşen çığ nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi ve kar temizleme çalışmaları başlatıldı.
Erzincan'da çığ düşmesi sonucu Erzincan- Sivas karayolu araç trafiğine kapatıldı.
Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan 1.nci ve 2'nci tüneller mevkisine çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çığ düşmesi sonucu ekiplerce Erzincan-Sivas karayolu araç trafiğine kapatıldı.
Ekipler yola dökülen karı temizlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel