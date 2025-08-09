Erzincan'da Çatı Katında Yangın Çıktı

Erzincan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polis, bina sakinlerinin güvenliğini sağladı.

Erzincan'da 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Necip Fazıl Caddesi Hamidiye Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada bulunan vatandaşlar tedbiren dışarıya çıkarılırken, Erzincan Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
