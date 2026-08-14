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Erzincan'dan Filistin Konvoyuna Destek

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Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, sınırda bekletilen Filistin Konvoyu'na destek açıklaması yaptı. Konvoyun Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için yola çıktığını belirten grup, bekletilmenin gerekçesini sorgulayarak Filistin'in yalnız olmadığını vurguladı.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra bekletilen "Filistin Konvoyu"na Erzincan'dan destek açıklaması yapıldı.

Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Dörtyol Kızılay Meydanı'nda ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan platformun dönem sözcüsü Rıza Tuğrul Karagöz, Filistin Konvoyu'nun Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek, Filistin halkıyla dayanışmayı göstermek ve barışçıl bir sivil yardım girişimi olarak yola çıktığını belirtti.

Konvoyun üç gündür bekletildiğine dikkat çeken Karagöz, "Buradan açıkça soruyoruz, Filistin'e ulaşmak isteyen her türlü evrakı ve izni olan sivil insanların önündeki engel nedir? Gazze'deki çocuklara, kadınlara ve sivillere yönelik insanlık dramına dikkat çekmek isteyen insanların oluşturduğu barışçıl bir konvoy neden sınırda bekletilmektedir? Bu konvoy yalnız değildir." diye konuştu.

Karagöz, Türkiye'nin farklı illerinde sivil toplum kuruluşlarının konvoya destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak biz de bu vicdan çağrısının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Sınırda bekleyen kardeşlerimizin yalnız olmadığını bilmelerini istiyoruz. Milletimizin ve Erzincan'ın kadim tarihinden ve güçlü kardeşlik kültüründen yükselen sesimizle diyoruz ki, Gazze yalnız değildir, Filistin yalnız değildir, Filistin Konvoyu yalnız değildir."

Kaynak: AA
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