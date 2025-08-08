Erzincan'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırlı ilçesinde O.B. ve Hakkı Y. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Hakkı Y. hastanede hayatını kaybetti, O.B. tutuklandı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde O.B. (46) ve Hakkı Y. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, Hakkı Y'yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakkı Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli O.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.