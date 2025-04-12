Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İmamoğlu'nun savunmasının tam metni
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB soruşturmasında 24 şirket için karar
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında karar verildi
Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da S.Y. yönetimindeki yolcu otobüsü, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 39 yaşındaki A.A. ve 21 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine ulaşıp yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Erzincan'da yolcu otobüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda S.Y. yönetimindeki 62 AAE 555 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.A. (39) ve A.K. (21) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.