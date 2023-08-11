Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da 5 Bin Kişiye Aşure İkram Edildi

Güncel Haberler

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Erzincan'da Terzibaba ve Camii Kebir camilerinde 5 bin kişiye aşure dağıtıldı. Müdür Murat Uslu, aşurenin kardeşlik ve bereket simgesi olduğunu belirtti.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Erzincan'da 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

Terzibaba ve Camii Kebir camilerine kurulan stantta, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, gazetecilere, hicri yıl başının ilk ayı olan muharrem ayının birçok peygamber ve ümmeti için kurtuluşa, feraha vesile olarak tarihte yerini aldığını ifade etti.

Uslu, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak aşure dağıttıklarını belirterek, "Terzibaba ve Camii Kebir camilerinde toplamda 5 bin kişilik aşure vererek şehrimizdeki kardeşliğe, bolluğa berekete vesile olmak istedik." dedi.

Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Murat Uslu Erzincan Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title