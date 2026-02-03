Haberler

Erzincan'da 24 firari hükümlü ile aranan 20 şüpheli yakalandı

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, aralarında "kasten öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" gibi farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü ile aranan 20 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
