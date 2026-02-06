Haberler

Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

Güncelleme:
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, yerin yaklaşık 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

  • Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
  • Deprem saat 14.16'da yerin 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
  • Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde, deprem gerçeği bu kez kendini Erzincan'da hissettirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

"HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI YOKTUR"

Depremle ilgili açıklamada bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sen koru, Yaa Rabbim biz aciz durumdayız

