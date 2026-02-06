Haberler

Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem / Vali Aydoğdu'nun açıklamaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemah'ta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından kriz masası oluşturulduğunu açıkladı. İlk bulgulara göre can ve mal kaybı yok.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Kemah'ta kriz masası oluşturulduğunu söyledi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Aydoğdu, "4.9 büyüklüğünde Kemah Hakbilir köyünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Kaymakamlık başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Yaptığımız bütün kontrollerde can ve mal kaybına rastlanmaması en büyük sevincimiz. Erzincan deprem bölgesi. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeniden kentsel dönüşüm, depremle ilgili bilinçlendirme konusunda son 2 yılda elimizden çaba ve gayreti gösteriyoruz. İnşallah bu çalışmalar bittiği zaman Erzincan depreme dayanıklı bir şehir olacak" diye konuştu.

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler

Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi

Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi

Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi