Erzincan Valisi Aydoğdu: "Kemah'ta Meydana Gelen 4.9 Şiddetindeki Depremde Çok Şükür Herhangi Bir Can ve Mal Kaybı Yoktur"

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Vali Hamza Aydoğdu, halkın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

(ANKARA) - Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını söyledi.

AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan."

