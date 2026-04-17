Haberler

Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valiliği, 17 Nisan 2026'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı. Saha taramaları devam etmekte olup, vatandaşlardan da olumsuz bildirim gelmediği belirtildi.

OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

Erzincan Valiliği, 4.1 büyüklüğündeki depremde olumsuzluk olmadığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "17 Nisan 2026 tarihi saat 15.40 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

