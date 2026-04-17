Erzincan'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 15.40'ta merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10.94 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelerde göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

Erzincan Valiliği, 4.1 büyüklüğündeki depremde olumsuzluk olmadığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "17 Nisan 2026 tarihi saat 15.40 sıralarında merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

