Erzincan Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi Hizmete Açıldı

Erzincan Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi gerçekleştirilen tatbikatla hizmete açıldı.

İtfaiye teşkilatının bilgi, beceri ve donanımını üst seviyeye taşımayı hedefleyen merkezde, yangın atak konteynırı, yangın gözlem istasyonu, yangın evi labirenti, kapalı dumanda ilerleme istasyonu, elektrik, mutfak ve endüstriyel yangın istasyonları yer alıyor.

İstasyonlarda ev ve iş yeri yangınları, katı, sıvı ve gaz yangınlarına müdahale teknikleri uygulamalı olarak öğretilecek.

Merkezde ayrıca, rafineri, tank, tanker yangınları ve gaz kaçağı müdahaleleri gibi endüstriyel senaryolar da gerçeğe yakın koşullarda simüle ediliyor.

Tatbikatı inceleyen Belediye Başkanı Bekir Aksun, itfaiye ekiplerinin kentteki yangınlara ivedi bir şekilde müdahale etmesinin bu tür kamplarda gördükleri eğitimden kaynaklı olduğunu belirtti.