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Hatay'da motosikletinde 1 kilo 339 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Hatay'da motosikletinde 1 kilo 339 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir motosiklette 1 kilo 339 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde motosikletinde 1 kilo 339 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri M.C. yönetimindeki motosikleti durdurdu.

Ekiplerce aranan motosiklette 1 kilo 339 gram kubar esrar bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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