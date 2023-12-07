Üye Girişi
Haberler

Erzin'de Filistinli çocuklar yararına yardım kampanyası düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze'de İsrail'in saldırılarına maruz kalan çocuklar için yardım kampanyası ve kermes düzenledi. Kermeste satılan ürünlerin geliri AFAD aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacak.

Hatay'ın Erzin ilçesinde lise öğrencileri tarafından Filistinli çocuklar yararına yardım kampanyası ve kermes düzenlendi.

Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Gazze'de İsrail'in saldırılarına maruz kalan çocuklar için okul bahçesinde kurulan kermeste satışa sundukları ürünlerden elde ettikleri geliri, AFAD aracılığıyla Filistin'e ulaştıracak.

Kermese katkıda bulunan 11. sınıf öğrencisi Ömer Durmuş, "Filistin'de akan kanı durdurmak ve oradaki kardeşlerimize olabildiğince yardım edebilmek için bu etkinliği hazırladık. Yaptığımız yardım faydalı olur düşüncesiyle toplanan parayı göndermek, yapabileceğimiz en son şeydi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Gazze Erzin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu! Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu! ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? Rashica Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Milot Rashica'nın sakatlık durumu! Rosier Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Rosier'in sakatlık durumu! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? Güngör Orbak biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title