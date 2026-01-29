Eruh'ta esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıtıldı
Siirt'in Eruh ilçesinde Kaymakam Hacı Kerim Meral, esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı. Bayrağın milletin bağımsızlığı ve birliğini simgelediğini vurgulayan Meral, milli değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral, emniyet mensuplarıyla ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.
Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Meral, Türk bayrağı hediye etti.
Türk bayrağının milletin bağımsızlığının, birliğinin ve ortak değerlerinin en güçlü simgesi olduğunu belirten Meral, "Kaymakamlık olarak bayrağımıza sahip çıkmak, milli değerlerimizi korumak en temel sorumluluklarımızdandır. Bu anlayışla esnafımız ve vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıttık." dedi.