ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Diş Hekimliği Fakültesi'ne ziyarette bulundu.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga ile Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde görevli diş hekimleri, öğrenciler ve idari personelle bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Klinikleri gezen Altun, tedavi için hastaneye gelen hastalarla da sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Altun, Diş Hekimliği Fakültesi'ne yeni kazandırılarak hizmete açılan ek hizmet binasında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.