Haberler

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, Develi'de öğrencilerle buluştu

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, Develi'de öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TÜGVA Develi Şubesi’nin düzenlediği Kariyer Buluşmaları etkinliğinde öğrencilere eğitim tavsiyelerinde bulundu ve üniversitenin olanaklarını anlattı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Develi Şubesi tarafından düzenlenen "Kariyer Buluşmaları" etkinliğinin konuğu oldu.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda TÜGVA Develi Temsilcisi Ünal Kılıçarslan'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Altun, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, eğitim hayatında verilen hiçbir emeğin boşa gitmediğini ifade etti.

ERÜ'nün eğitim olanakları hakkında da öğrencilere bilgi veren Altun, programda öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan da Altun'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Etkinlik, Altun'a plaket takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Direkte can pazarı! Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı

Direkte can pazarı! Baş aşağı asılı kaldı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor