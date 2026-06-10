ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, Develi'de öğrencilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Develi Şubesi tarafından düzenlenen "Kariyer Buluşmaları" etkinliğinin konuğu oldu.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda TÜGVA Develi Temsilcisi Ünal Kılıçarslan'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Altun, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, eğitim hayatında verilen hiçbir emeğin boşa gitmediğini ifade etti.

ERÜ'nün eğitim olanakları hakkında da öğrencilere bilgi veren Altun, programda öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan da Altun'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Etkinlik, Altun'a plaket takdiminin ardından sona erdi.