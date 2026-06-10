Haberler

Erciyes Üniversitesi'nde yenilenen kütüphane açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) yenileme çalışmaları tamamlanan Kadir Has Merkez Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) yenileme çalışmaları tamamlanan Kadir Has Merkez Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlüğün öz kaynakları ile yenilenme çalışmaları tamamlanan ve modern bir görünüme kavuşturulan Kadir Has Merkez Kütüphanesi hizmete girdi.

Bireysel çalışma alanlarının yanı sıra öğrencilerin grup olarak çalışmalarına da imkan sunan kütüphane binasını senato üyeleri ile ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, burada öğrenciler ile sohbet etti.

Yapım sürecinde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e teşekkür eden Altun, yaklaşan sınav haftasında öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Murat Asil
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış

En sevdiği sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı

Beklenen açıklama geldi!

İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak

Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
Efsane boksöre güvercin sürprizi

Efsane isme güvercin sürprizi
Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti

Yaşı küçük, suç dosyası devasa
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası