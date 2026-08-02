Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Özkök hakkında, sosyal medyada yayımlanan bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma açtı.
Kaynak: AA