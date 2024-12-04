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Ertuğrul Ateş'in 40. Yıl Sergisi Galeri Deniz'de Açıldı

Ertuğrul Ateş'in 40. Yıl Sergisi Galeri Deniz'de Açıldı
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Ressam Ertuğrul Ateş'in Denizbank işbirliğiyle gerçekleşen '40. Yıl Ertuğrul Ateş' sergisi, sanatçının 40 yıllık kariyerinden önemli eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, 3 Ocak 2025’e kadar ziyarete açık kalacak.

Ressam Ertuğrul Ateş'in, Denizbank işbirliğiyle hazırladığı "40. Yıl Ertuğrul Ateş" sergisi, Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Sinem Omay ile Ateş'in üstlendiği sergide, sanatçının 40 yıllık sanat hayatındaki eserlerden oluşan bir seçki izleyiciye sunuldu.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Ertuğrul Ateş'in Türkiye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olduğunu dile getirerek, "Sanata gönül vermiş bir emekçi. Kendisinin 40. yılını kurumumuz çatısı altında kutlamaktan çok mutluyuz. Biz hisse senetlerinin yanı sıra hissi senetlere de yatırım yapan bir kurumuz. Sanatın, hayat damarlarımızdan biri olduğuna inanıyoruz." dedi.

Türkiye'deki altı senfoni orkestrasından üçünün destekçisi olduklarına dikkati çeken Hakan Ateş, şunları kaydetti:

"Orkestraların ve Devlet Çoksesli Korosunun ana destekçisiyiz. Sahne sanatları ve görsel sanatlar bizim için son derece önemli. Bu mekan da resim, müzik ve sanatın farklı disiplinlerini kurumumuza dahil ettiğimiz, somut şekilde yaşatmayı hedeflediğimiz bir yer. Bugün genç nesillere de ilham verip onları güzel sanatlara yönlendiren, Türkiye'nin çağdaş sanatçıları arasında önde gelen bir ismi ağırlamaktan çok mutluyuz."

Sanatçı Ertuğrul Ateş ise 40 yılın uzun bir zaman olduğunu belirterek, "Aslında yorulduk. Biraz mola vermek lazım ama inşallah 80. yılı da beraber kutlarız. Tüm Denizbank ailesine teşekkür ediyorum. Umarım Denizbank'ın kültür ve sanat ile ilişkisi çok daha ileri taşınır ve uluslararası bir boyuta açılır." diye konuştu.

Kültürel mirası, çağdaş bir üslupla yeniden yorumlamayı hedefleyen sergi, 3 Ocak 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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